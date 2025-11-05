Детский лагерь в реликтовом бору под Челябинском станет круглогодичным

«В рамках работы постоянной комиссии гордумы по социальной политике депутаты изучают вопросы организации, финансирования и содержательного наполнения детского отдыха, в том числе на базе муниципальных загородных лагерей. По завершении летней оздоровительной кампании представители депутатского корпуса по главе с заместителями председателя думы Кириллом Матвеевым и Иваном Горновым осмотрели территорию ДОЛ „Солнечная поляна“, ознакомились с системой профильных смен и ближайшими перспективами его развития», — сообщили в пресс-службе думы.

Спрос на отдых в лагере высок. В нынешнем году летний сезон в «Солнечной поляне» включал пять смен, каждая из которых принимала около 400 ребят. Уникальное биологическое разнообразие Каштакского бора не только сказывается на улучшении здоровья отдыхающих, но и позволяет узнавать новое о окружающем мире. Год назад на территории лагеря дети экологической смены смогли обнаружить популяцию редкого краснокнижного растения семейства Орхидных — дремлика темно-красного. Исследования юные экологи проводят на системной основе и лагерь является для этого универсальной площадкой. Депутаты высоко оценили возможности лагеря и отметили значительный потенциал дальнейшего развития инфраструктуры учреждения. Вице-спикер гордумы Иван Горнов отметил, что для депутатов важно создание максимально комфортных условий для челябинцев. В городе сложилась потребность для круглогодичного оздоровления детей. И в этом лагере есть такой потенциал. Важно объединить усилия муниципального и регионального уровней для того, чтобы возможностей для круглогодичного отдыха у челябинцев становилось больше.