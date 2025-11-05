Вахтовика из Татарстана оштрафовали за пьяный дебош в аэропорту Нового Уренгоя

Полиция задержала пьяного вахтовика в аэропорту Фото: Илья Московец © URA.RU

Транспортная полиция привлекла к ответственности 40-летнего жителя Республики Татарстан за нарушение общественного порядка в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщает Ново-Уренгойское линейное отделение полиции, инцидент произошел 3 ноября 2025 года.

«На регистрацию мужчина прибыл с признаками опьянения, в результате чего представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете. В ответ на замечания мужчина начал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники полиции доставили вахтовика в линейный пункт полиции для оформления документов и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от проведения исследования.

Во время оформления административного протокола нарушитель неоднократно пытался самостоятельно покинуть служебное помещение. Правоохранители применили физическую силу и надели на него наручники. По итогам проверки сотрудники составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за оскорбление, нецензурную брань в общественном месте. Мужчине, ранее не имевшему проблем с законом, назначен штраф.

