Вахтовика из Татарстана оштрафовали за пьяный дебош в аэропорту Нового Уренгоя
Полиция задержала пьяного вахтовика в аэропорту
Фото: Илья Московец © URA.RU
Транспортная полиция привлекла к ответственности 40-летнего жителя Республики Татарстан за нарушение общественного порядка в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщает Ново-Уренгойское линейное отделение полиции, инцидент произошел 3 ноября 2025 года.
«На регистрацию мужчина прибыл с признаками опьянения, в результате чего представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете. В ответ на замечания мужчина начал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники полиции доставили вахтовика в линейный пункт полиции для оформления документов и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от проведения исследования.
Во время оформления административного протокола нарушитель неоднократно пытался самостоятельно покинуть служебное помещение. Правоохранители применили физическую силу и надели на него наручники. По итогам проверки сотрудники составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за оскорбление, нецензурную брань в общественном месте. Мужчине, ранее не имевшему проблем с законом, назначен штраф.
Ранее, 24 октября 2025 года, в аэропорту Нового Уренгоя сотрудники транспортной полиции задержали 47-летнего жителя Башкортостана за нарушение общественного порядка. Мужчина был замечен в стерильной зоне терминала, где ходил по магазинам, и нецензурно выражался.
