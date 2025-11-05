Суд проверит состоятельность показаний Андрея Карпова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-полицейского Андрея Карпова, из-за показаний которого в СИЗО находится его родной племянник, свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров, ждет испытание на допросе. Правоохранительные органы, с которыми Карпов заключил сделку в надежде на более мягкий приговор по своим уголовным делам, проверят состоятельность его показаний — и в случае нестыковок сделка может быть отменена. Сам Карпов, дважды менявший показания по ходу следствия, всячески старается избежать публичного допроса в присутствии прессы и племянника.

5 ноября суд должен был начать процесс над экс-начальником угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Карповым — фигурантом трех уголовных дел. Предполагалось, что его могли уже сегодня приговорить к реальному сроку и отправить в СИЗО. Однако адвокат бывшего силовика в суд не явился — рассмотрение отложили на 25 ноября. Как не явился адвокат и на заседание 1 ноября — по делу Дениса Аллаярова, где Карпова должны были в присутствии племянника и журналистов допросить в качестве свидетеля.

Судя по всему, для Карпова сегодняшняя неявка адвоката стала неожиданностью: на заседание он пришел с сумкой с вещами, готовый отправиться в изолятор. Это может быть спланированной тактикой бывшего полицейского: оказавшись в СИЗО, он сможет давать показания по видеосвязи, что значительно ухудшает возможности для его допроса защитой.

«В частности, он может сослаться на плохое качество связи, и ему не нужно будет смотреть в лицо суду и своему племяннику. А учитывая, что в уголовном деле три варианта показаний Карпова, для него спасение не присутствовать на судебном заседании», — поясняла Анастасия Харисанова, адвокат Аллаярова.

Между тем показания, которые Карпов озвучит на допросе в суде по делу Дениса, являются предметом повышенного внимания правоохранительных органов. Обвинение Аллаярова основано только на словах дяди, и то, сможет ли Карпов подтвердить их публично в суде, определит его собственную дальнейшую судьбу. От «качества» показаний зависит досудебное соглашение Карпова: если на допросе он начнет путаться, сбиваться или скажет совсем не то, что заявлял до начала расследования в отношении Дениса, правоохранители могут отменить сделку. Тогда Карпова может ждать более суровый приговор.

Осложняет положение Карпова то, что в материалах дела есть три разных варианта его показаний. Сначала он утверждал, что передавал племяннику информацию о криминальных событиях в регионе безвозмездно. Потом заявил, что получил за свои услуги единожды 20 тысяч рублей наличными, но не вспомнил, когда именно. Потом и вовсе «припомнил», что Денис передал в общей сложности 120 тысяч рублей, причем «взятками» считаются переводы Дениса на карты бабушке и тете.

Менялись о показания Карпова о том, при каких обстоятельствах они с племянником договорились о «сотрудничестве». В своих первых показаниях он говорил, что обсуждал это устно, когда встретил Дениса на Дне города Екатеринбурга в августе 2024 года. Позднее поменял трактовку событий и сообщил следствию, что вопрос обсуждал в переписке в Telegram. Но даже это утверждение он ничем не смог подтвердить. По словам Карпова, переписку с Денисом в Telegram он удалил.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде, Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины Дениса, кроме слов Карпова, который сам проходит обвиняемым по трем статьям и находится под домашним арестом после сделки со следствием.

Денис признает, что получал от дяди информацию о криминальных событиях в регионе, но категорически отрицает, что платил за нее. «Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником», — неоднократно указывал он. Главный редактор агентства Диана Козлова также подтвердила, что журналисты URA.RU никогда не платили за информацию. «Источники сами с нами охотно работают», — указала она. Более того, на информации о криминальных событиях, которые Аллаяров получал от Карпова, не содержалось каких-либо грифов «Секретно», отметок «Для ограниченного доступа», «Только для служебного использования», свидетельствующих о незаконности использования.