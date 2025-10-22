Логотип РИА URA.RU
Тюменские работодатели увеличили среднее предложение по зарплате

В Тюмени зарплаты выросли на 4% с начала года
22 октября 2025 в 12:21
Зарплаты в Тюмени растут медленнее, чем в среднем по Уралу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области средняя зарплата, которую работодатели предлагают соискателям, достигла 727 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

«По итогам сентября 2025 года продолжился рост зарплатных предложений в Тюмени. Однако темпы увеличения остаются ниже средних по Уральскому федеральному округу. С начала года предложения выросли на 4%, или 2,6 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Наиболее высокие зарплатные предложения этой осенью зафиксированы для работников сельского хозяйства (166,5 тысячи рублей), добывающих отраслей (163,3 тысячи), строительства и недвижимости (144,2 тысячи). А лидерами по темпам роста оказались производство и сервис — здесь зарплаты увеличились на 31,4 тыс. рублей за девять месяцев. Ранее сообщалось, что у тюменских водителей зарплаты растут быстрее всех на Урале.

