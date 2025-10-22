Тюменские работодатели увеличили среднее предложение по зарплате

Зарплаты в Тюмени растут медленнее, чем в среднем по Уралу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области средняя зарплата, которую работодатели предлагают соискателям, достигла 727 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

«По итогам сентября 2025 года продолжился рост зарплатных предложений в Тюмени. Однако темпы увеличения остаются ниже средних по Уральскому федеральному округу. С начала года предложения выросли на 4%, или 2,6 тысячи рублей», — говорится в сообщении.