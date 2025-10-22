Тюменские работодатели увеличили среднее предложение по зарплате
Зарплаты в Тюмени растут медленнее, чем в среднем по Уралу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области средняя зарплата, которую работодатели предлагают соискателям, достигла 727 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.
«По итогам сентября 2025 года продолжился рост зарплатных предложений в Тюмени. Однако темпы увеличения остаются ниже средних по Уральскому федеральному округу. С начала года предложения выросли на 4%, или 2,6 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Наиболее высокие зарплатные предложения этой осенью зафиксированы для работников сельского хозяйства (166,5 тысячи рублей), добывающих отраслей (163,3 тысячи), строительства и недвижимости (144,2 тысячи). А лидерами по темпам роста оказались производство и сервис — здесь зарплаты увеличились на 31,4 тыс. рублей за девять месяцев. Ранее сообщалось, что у тюменских водителей зарплаты растут быстрее всех на Урале.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!