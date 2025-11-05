Песков заявил, что западные журналисты откликнулись на призыв Путина

Песков рассказал, почему журналистов Запада не пускают в районы окружения ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию зарубежных журналистов на инициативу главы государства Владимира Путина относительно допуска представителей прессы в районы окружения украинских военнослужащих. Он отметил, что огромное количество корреспондентов выразило желание съездить в такие места.

«Интерес очень большой. Большое количество западных журналистов хотели бы туда поехать. Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что киевский режим такую возможность отверг», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Комментируя позицию украинской стороны, пресс-секретарь президента высказал предположение о мотивах такого решения. По его мнению, Киев скрывает бедственное положение своих войск.

Продолжение после рекламы