Песков заявил, что западные журналисты откликнулись на призыв Путина
Песков рассказал, почему журналистов Запада не пускают в районы окружения ВСУ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию зарубежных журналистов на инициативу главы государства Владимира Путина относительно допуска представителей прессы в районы окружения украинских военнослужащих. Он отметил, что огромное количество корреспондентов выразило желание съездить в такие места.
«Интерес очень большой. Большое количество западных журналистов хотели бы туда поехать. Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что киевский режим такую возможность отверг», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Комментируя позицию украинской стороны, пресс-секретарь президента высказал предположение о мотивах такого решения. По его мнению, Киев скрывает бедственное положение своих войск.
Ранее Путин заявил о готовности российских военных обеспечить допуск журналистов, в том числе из украинских и иностранных СМИ, на территорию окруженного противника. Как отметил президент, ВС РФ намерены временно прекратить огонь в зоне нахождения представителей прессы для того, чтобы они могли безопасно войти в населенные пункты, оценить обстановку на месте, провести беседы с украинскими военными и впоследствии без препятствий покинуть данную территорию. При этом Путин указал на озабоченность Москвы вероятностью провокационных действий со стороны украинской стороны во время присутствия там журналистов.
