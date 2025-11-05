В Италии уволили журналиста за вопрос о репарациях Украине и Газе
Агентство Nova уволило итальянского репортера Габриеле Нунциати
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Итальянское информационное агентство Nova приняло решение об увольнении своего корреспондента Габриеле Нунциати после того, как он на брифинге Европейской комиссии (ЕК) провел параллель между требованиями ЕС к России о выплате репараций Украине и возможными обязательствами Израиля по финансированию восстановления сектора Газа. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова уволенного журналиста.
«Агентство Nova уволило итальянского репортера Габриеле Нунциати после того, как он спросил (Европейскую — прим. URA.RU) комиссию, не должен ли Израиль платить за восстановление Газы, проведя параллель с призывами ЕС к России профинансировать восстановление Украины», — пишет издание. По словам самого Нунциати в беседе с изданием, после проведения брифинга в ЕК последовало несколько напряженных телефонных переговоров с руководством агентства.
Уже 27 октября ему было объявлено о расторжении трудового договора. В официальном заявлении агентство Nova указало, что вопрос, заданный Нунциати, установил ложную аналогию и продемонстрировал «отсутствие понимания базовых принципов международного права».
7 октября 2023 года Израиль столкнулся с беспрецедентной по своим масштабам ракетной атакой со стороны сектора Газа. Вслед за этим боевики группировки ХАМАС проникли на приграничные территории, где открыли огонь по военнослужащим и мирным жителям, а также захватили более 200 заложников. Согласно официальным данным израильских властей, в результате нападения погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи»: наносились удары по гражданским объектам, и началась полная блокада Газы.
Кроме того, в сентябре 2025 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее заявлению, погашение кредита Украиной произойдет только в случае выплаты Россией «репараций», передает деловое издание «Взгляд». Между тем, единого мнения по данному вопросу среди стран Евросоюза не достигнуто. В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала идеи ЕС о выплате Россией репараций как оторванные от реальности. Она отметила, что Брюссель длительное время занимается хищением российских активов. Захарова также предупредила, что в случае конфискации замороженных активов Москва предпримет гарантированные и весьма болезненные ответные меры.
