Сколько денег можно заработать на самых актуальных в ЯНАО подработках
Курьерам предлагают самые высокие зарплаты на подработке
Фото: Илья Московец © URA.RU
Осенний период на Ямале традиционно становится временем повышенной активности на рынке временной занятости. Жители региона все чаще рассматривают подработку как возможность увеличить доход, сохраняя при этом гибкий график и возможность совмещения с основной деятельностью. О самых актуальных вакансиях для подработки URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
Лидеры рынка временной занятости в ЯНАО
Согласно данным экспертов «Авито Работы», в третьем квартале текущего года работодатели ЯНАО наиболее активно предлагали вакансии в трех ключевых направлениях: доставка, транспортные услуги и складская логистика. Эти сферы демонстрируют стабильный спрос на рабочую силу благодаря развитию электронной коммерции, розничной торговли и логистической инфраструктуры региона.
Популярность именно этих направлений объясняется несколькими факторами: относительно низкий порог входа, возможность быстрого трудоустройства без длительного обучения, а также гибкие условия работы, позволяющие самостоятельно регулировать нагрузку.
Курьер в ЯНАО — самая востребованная позиция на подработку
Профессия курьера уверенно заняла первое место среди вакансий для подработки в ЯНАО. Среднее зарплатное предложение для специалистов этого профиля составило 67 860 рублей в месяц, что делает эту позицию одной из самых привлекательных с финансовой точки зрения. Высокий спрос на курьеров связан с продолжающимся ростом сегмента онлайн-торговли и служб доставки, а посменный график позволяет совмещать курьерскую деятельность с учебой или работой.
Водитель на подработке в такси на втором месте
Вторую строчку рейтинга занимает профессия водителя такси со средним зарплатным предложением 40 220 рублей в месяц. Эта подработка пользуется стабильной популярностью у ямальцев, которые ценят мобильность и возможность самостоятельно регулировать интенсивность работы.
Работа в такси предоставляет максимальную гибкость графика — водитель может выходить на линию в удобное время и самостоятельно определять продолжительность рабочего дня. Это особенно актуально для тех, кто хочет зарабатывать дополнительные средства в свободное от основной работы время.
Комплектовщик замыкает тройку лидеров подработок в ЯНАО
На третьем месте по востребованности находится профессия комплектовщика со средним зарплатным предложением 47 255 рублей в месяц. Популярность этой вакансии напрямую связана с активным развитием складской логистики и розничной торговли в регионе. Комплектовщики востребованы на складах интернет-магазинов, в распределительных центрах крупных торговых сетей и логистических компаниях.
Работа комплектовщиком не требует специальной квалификации, но предполагает физическую активность и внимательность. Многие работодатели предлагают посменный график, включая ночные смены, что позволяет совмещать эту подработку с другой занятостью.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!