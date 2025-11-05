Сколько денег можно заработать на самых актуальных в ЯНАО подработках

Курьерам предлагают самые высокие зарплаты на подработке Фото: Илья Московец © URA.RU

Осенний период на Ямале традиционно становится временем повышенной активности на рынке временной занятости. Жители региона все чаще рассматривают подработку как возможность увеличить доход, сохраняя при этом гибкий график и возможность совмещения с основной деятельностью. О самых актуальных вакансиях для подработки URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

Лидеры рынка временной занятости в ЯНАО

Согласно данным экспертов «Авито Работы», в третьем квартале текущего года работодатели ЯНАО наиболее активно предлагали вакансии в трех ключевых направлениях: доставка, транспортные услуги и складская логистика. Эти сферы демонстрируют стабильный спрос на рабочую силу благодаря развитию электронной коммерции, розничной торговли и логистической инфраструктуры региона.

Популярность именно этих направлений объясняется несколькими факторами: относительно низкий порог входа, возможность быстрого трудоустройства без длительного обучения, а также гибкие условия работы, позволяющие самостоятельно регулировать нагрузку.

Курьер в ЯНАО — самая востребованная позиция на подработку

Профессия курьера уверенно заняла первое место среди вакансий для подработки в ЯНАО. Среднее зарплатное предложение для специалистов этого профиля составило 67 860 рублей в месяц, что делает эту позицию одной из самых привлекательных с финансовой точки зрения. Высокий спрос на курьеров связан с продолжающимся ростом сегмента онлайн-торговли и служб доставки, а посменный график позволяет совмещать курьерскую деятельность с учебой или работой.

Водитель на подработке в такси на втором месте

Вторую строчку рейтинга занимает профессия водителя такси со средним зарплатным предложением 40 220 рублей в месяц. Эта подработка пользуется стабильной популярностью у ямальцев, которые ценят мобильность и возможность самостоятельно регулировать интенсивность работы.

Работа в такси предоставляет максимальную гибкость графика — водитель может выходить на линию в удобное время и самостоятельно определять продолжительность рабочего дня. Это особенно актуально для тех, кто хочет зарабатывать дополнительные средства в свободное от основной работы время.

Комплектовщик замыкает тройку лидеров подработок в ЯНАО

На третьем месте по востребованности находится профессия комплектовщика со средним зарплатным предложением 47 255 рублей в месяц. Популярность этой вакансии напрямую связана с активным развитием складской логистики и розничной торговли в регионе. Комплектовщики востребованы на складах интернет-магазинов, в распределительных центрах крупных торговых сетей и логистических компаниях.