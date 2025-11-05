Логотип РИА URA.RU
Метеоролог рассказал, когда откроют ледовую дорогу Салехард — Лабытнанги

Ледовая дорога на Оби в ЯНАО откроется при температуре ниже 15 градусов
05 ноября 2025 в 18:05
Для автомобильной дороги по Оби нужны морозы ниже 15 градусов по Цельсию

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Автомобильное движение между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) по льду реки Оби начнется только после установления стабильных морозов. Для безопасного проезда транспорта необходимо, чтобы температура воздуха держалась на уровне минус 15 градусов по Цельсию и ниже в течение нескольких дней подряд, сообщил начальник окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин на пресс-конференции регионального издания «Север-Пресс».

«В последние годы сроки и даты ледостава действительно смещаются на поздние. Отмечается это в районе Салехарда. В 2024 году 10 ноября было. В 2023-м — 3 ноября, в 2022-м — 5-го. Для установления и наращивания льда необходимы температуры минус 15 и ниже, не только в ночное время. Мы, в принципе, уже отмечали, минус 20. Но надо в течение нескольких дней, недель», — подчеркнул Кошкин. По его словам, в ближайшие дни такие морозы не ожидаются, поэтому точную дату открытия ледяной дороги назвать пока невозможно.

Ранее сообщалось, что переправа Салехард — Лабытнанги закрылась в полночь с 1 на 2 ноября. Вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги начнутся сразу после этого. 

