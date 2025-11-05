Логотип РИА URA.RU
На Мамаевом кургане установят памятник ямальским героям

05 ноября 2025 в 17:21
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поисковый отряд «Карские экспедиции» из ЯНАО установит памятник ямальцам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Мамаев курган» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО. Строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время. 

«Поисковики ямальского отряда „Карские экспедиции“ весной этого года выиграли грант Губернатора ЯНАО на реализацию проекта „Ямальские герои Сталинграда“. Его идея — разработка и установка памятника ямальцам — героям ВОВ на мемориальном комплексе „Мамаев курган“», — говорится в релизе окружного парламента. 

Инициатива поисковиков направлена на увековечение памяти земляков, погибших под Сталинградом. «Вдохновителем проекта выступил Андрей Гуничев — командир поискового отряда „Ямальский Плацдарм“, благодаря которому в Ленинградской области на Синявинских высотах в 2015 году установили подобный памятник», — отметила заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Наталия Фиголь. По ее словам, разработка эскиза памятника заняла семь месяцев, в течение которых авторы согласовывали проект с федеральными органами власти.

Поисковики Александр Шлюшинский и Александр Чубич посетили место установки мемориала и ознакомились с готовым памятником на производстве. На территории «Мамаева кургана» уже размещены памятные знаки, посвященные героям других регионов России и стран ближнего зарубежья. Активисты и авторы проекта в настоящее время координируют организационные вопросы по проведению торжественной церемонии открытия памятного знака. Подрядная организация готовится приступить к строительно-монтажным работам на историческом комплексе, ставшем символом мужества советских воинов в период Сталинградской битвы.

