На Мамаевом кургане установят памятник ямальским героям Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поисковый отряд «Карские экспедиции» из ЯНАО установит памятник ямальцам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Мамаев курган» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО. Строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время.

«Поисковики ямальского отряда „Карские экспедиции“ весной этого года выиграли грант Губернатора ЯНАО на реализацию проекта „Ямальские герои Сталинграда“. Его идея — разработка и установка памятника ямальцам — героям ВОВ на мемориальном комплексе „Мамаев курган“», — говорится в релизе окружного парламента.

Инициатива поисковиков направлена на увековечение памяти земляков, погибших под Сталинградом. «Вдохновителем проекта выступил Андрей Гуничев — командир поискового отряда „Ямальский Плацдарм“, благодаря которому в Ленинградской области на Синявинских высотах в 2015 году установили подобный памятник», — отметила заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Наталия Фиголь. По ее словам, разработка эскиза памятника заняла семь месяцев, в течение которых авторы согласовывали проект с федеральными органами власти.

Продолжение после рекламы