Со 2 ноября в ЯНАО стартовали воздушные перевозки на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Вертолетное сообщение — традиционный способ переправы через Обь в период межсезонья. О том сколько сейчас стоит билет на вертолет и насколько выросла цена на багаж, читайте в материале URA.RU.

Расписание вертолетных рейсов Салехард — Лабытнанги

На протяжении дня летают восемь рейсов в каждом направлении. Такая частота полетов позволяет жителям обоих городов свободно перемещаться между населенными пунктами для решения рабочих вопросов, посещения медицинских учреждений или встреч с родственниками. Первый рейс из Салехарда вылетает в 7:00, из Лабытнанги в 7:40. Последний рейс из Салехарда уходит в 17:45, из Лабытнанги в 18:25. Полеты выполняются на вертолете Ми-8 — надежной машине, хорошо зарекомендовавшей себя в условиях холодов. Этот тип воздушного судна способен перевозить пассажиров в сложных погодных условиях и при низких температурах. Среднее время полета между двумя точками — 20 минут.

Стоимость перелета и система скидок

Цена билета для взрослых пассажиров в одну сторону составляет 1850 рублей. Для обладателей единой карты жителя Ямала «Морошка» льготная цена составит 1420 рублей. Детский билет обойдется в 710 рублей. По информации пресс-службы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, за багаж весом более 20 килограмм придется заплатить 14,2 рублей за каждый дополнительный килограмм.

В 2024 году стоимость вертолетного перелета взрослого пассажира равнялась 1360 рублям. Детский билет стоил 680 рублей, багаж весом более 20 кг — 13,6 рубля за один килограмм.

Где купить билеты на вертолет

Билеты на вертолетную переправу доступны в точках продаж и онлайн. В Салехарде их можно купить в кассах аэровокзала, а в Лабытнанги — в кассах вертодрома. Это позволяет приобрести билет непосредственно перед вылетом. Помимо традиционных касс, организована онлайн-продажа билетов на официальном сайте вертолетной авиакомпании «Ямал».

Временный характер воздушной переправы

Вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги носит временный характер. Воздушные рейсы будут выполняться до момента выхода на линию судов на воздушной подушке, которые являются основным видом транспорта в период становления ледовой переправы. Точные сроки начала работы судов на воздушной подушке пока не определены. Это зависит от погодных условий, температурного режима и состояния ледового покрова на реке Обь.