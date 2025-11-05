Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

На Ямале построили канатную дорогу. Фото

05 ноября 2025 в 17:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Протяженность «канатки» - 350 метров

Протяженность «канатки» - 350 метров

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) завершили строительство 350-ти метровой канатной дороги. Она соединяет верхнюю и нижнюю центра экстремальных видов спорта «Экстрим» и позволит 600 туристам в час подниматься на вершину. Информация опубликована в telegram-канале главы Надымского района Дмитрия Жаромских. Строительство велось при поддержке нефтегазовой компании. 

До 600 человек в час могут легко добраться на самую вершину комплекса

Фото: Дмитрий Жаромских, t.me.

«Теперь до 600 человек в час могут легко добраться на самую вершину комплекса», — отмечается в сообщении. Центр «Экстрим» уже полностью обустроен: там есть тепло, водоснабжение и экипировка. В зимнее время центр становится не только точкой притяжения для любителей экстремальных видов спорта, но и местом проведения муниципальных и региональных соревнований по сноуборду. Дорога строилась при поддержке компании «Газпромнефть-Заполярье». 

В сентябре 2025 года глава района Жаромских сообщал, что в Надыме (ЯНАО) началось обустройство канатной дороги на склоне в центре экстремальных видов спорта «Экстрим». Протяженность «канатки» составит 350 метров. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал