В Надыме (ЯНАО) завершили строительство 350-ти метровой канатной дороги. Она соединяет верхнюю и нижнюю центра экстремальных видов спорта «Экстрим» и позволит 600 туристам в час подниматься на вершину. Информация опубликована в telegram-канале главы Надымского района Дмитрия Жаромских. Строительство велось при поддержке нефтегазовой компании.

«Теперь до 600 человек в час могут легко добраться на самую вершину комплекса», — отмечается в сообщении. Центр «Экстрим» уже полностью обустроен: там есть тепло, водоснабжение и экипировка. В зимнее время центр становится не только точкой притяжения для любителей экстремальных видов спорта, но и местом проведения муниципальных и региональных соревнований по сноуборду. Дорога строилась при поддержке компании «Газпромнефть-Заполярье».