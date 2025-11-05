Хинштейн остался недоволен количеством чиновников, уволенных за взятки
Хинштейн потребовал уволить взяточников в курской администрации
Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство темпами увольнения ранее судимых сотрудников из органов власти региона. На заседании правительства он потребовал завершить чистку аппарата до конца ноября.
«Результатами проведенной работы крайне недоволен — всего 9 человек прекратили служебную деятельность, при том что список лиц, например, привлекавшихся к ответственности за получение либо дачу взятки или за грабеж, достаточно внушительный», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он также потребовал представить полный список сотрудников, подлежащих увольнению. В противном случае он пообещал публично называть фамилии и требовать объяснений от руководителей ведомств.
До конца ноября все ранее судимые сотрудники должны быть уволены. Губернатор пообещал лично контролировать процесс и требовать объяснительные за срыв сроков.
Требование губернатора Курской области связано с общероссийской практикой очищения государственного аппарата от лиц с судимостями. В соседней Курганской области в 2025 году выявлены десятки случаев преступлений среди судебных приставов, включая взятки, служебные подлоги, растраты и фальсификацию документов, что привело к аресту руководителей регионального управления и возбуждению уголовных дел против множества сотрудников ведомства.
