От районного пристава до руководителя: в чем обвиняют экс-сотрудников Курганского УФССП

В Курганской области сразу несколько бывших сотрудников службы судебных приставов находятся под следствием. Их обвиняют в подлогах, превышении полномочий, взятках, растрате и других преступлениях. URA.RU собрало информацию, кого из курганских приставов привлекли к уголовной ответственности за последние два года.

Пристав из Шадринска и расписки

В Шадринске в начале 2025 года СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов этого района. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, обвинение предъявлено по статьям 286 и 292 УК РФ. Дело вызвало большой резонанс в профессиональном сообществе. Нарушения выявили благодаря сотрудничеству регионального следственного управления, УФСБ и собственной безопасности УФССП.

Расследование выявило, что в 2023-2024 годах обвиняемая стремилась улучшить статистику своей работы, вводя должников и взыскателей алиментов в заблуждение. Она убеждала последних создавать расписки об отсутствии претензий к должникам, ссылаясь на достижение детьми взыскателей совершеннолетия и прекращение исполнительного производства. На основании этих подложных документов судебный пристав незаконно закрыла два дела о взыскании алиментов на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственные органы продолжают сбор доказательств и проведение оперативных мероприятий по делу.

Замначальника шадринских приставов судят по делу о взятках

Осенью 2025 года в городе Шадринске уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отделения судебных приставов Сергея Моисеева поступило в суд. В конце 2024 года он был арестован по обвинениям в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Бывшему должностному лицу предъявляют обвинения также в служебном подлоге. Помимо Моисеева, в деле фигурирует предприниматель, обвиняемая в даче взятки.

В Далматово судебного пристава судят по делу о десятках случаев служебного подлога

В Далматовском округе весной 2025 года было завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней судебного пристава-исполнителя из районного отделения. Женщина обвиняется в совершении 62 эпизодов преступлений, связанных с превышением должностных полномочий и служебным подлогом. Следствие считает, что она систематически игнорировала обязанности по розыску должников и их имущества, подделывая документы исполнительных производств.

По данным обвинения, в период 2023-2024 годов обвиняемая вносила ложные сведения об отсутствии имущества у должников, чтобы незаконно закрывать исполнительные производства и создавать видимость успешного исполнения своих обязанностей. Несмотря на вынесенные постановления, реальные взыскания с 19 должников не были проведены.

Расследование проводилось с участием сотрудников УФСБ и службы собственной безопасности УФССП Курганской области, что позволило выявить детали незаконной деятельности. Дело рассматривают в районном суде.

Нарушения в Кетово

Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области в июне 2025 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Кетовского районного отделения судебных приставов. Ей инкриминируют преступление по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Дело связано с нарушением служебных обязанностей и нанесением ущерба государственному бюджету.

Расследование велось при взаимодействии следственных сотрудников регионального управления СК России, оперативников УФСБ и службы собственной безопасности УФССП по Курганской области. В результате следственных мероприятий выявлено, что в период с 2022 по 2024 год подозреваемая, желая улучшить показатели своей работы, не осуществляла розыск должников и их имущества. Кроме того, она незаконно завершала исполнительные производства, не взыскивая исполнительский сбор.

Вследствие таких действий государственный бюджет понёс ущерб на сумму не менее 250 тысяч рублей. В настоящее время следствие продолжается.

Фальсификации административных дел в Кургане

В начале октября в Кургане возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава регионального УФССП, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, мужчина систематически составлял протоколы об административных правонарушениях, внося в них заведомо ложные сведения. Эти действия были направлены на искусственное улучшение статистических показателей своей работы, что привело к серьезным последствиям для невиновных граждан.

Оперативное выявление противоправной деятельности стало результатом совместной работы сотрудников УФСБ России по Курганской области и подразделения собственной безопасности УФССП. В ходе проверки установлено, что с 2023 по 2024 год обвиняемый, занимая должность младшего судебного пристава, оформлял протоколы по ст.17.8 КоАП РФ, не соответствующие действительности. В результате минимум семь человек, не совершавших административных правонарушений, были незаконно привлечены к ответственности и оштрафованы.

2 октября текущего года фигурант был задержан при силовой поддержке УФСБ и Росгвардии. В ходе обысков по месту его проживания и работы изъята документация, сотовые телефоны и электронные носители, которые могут иметь значение для расследования. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, а следствие продолжает проверку его на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Судебный пристав из Кургана арестован по подозрению в похищении человека

В Кургане судебный пристав Данила Рогачев был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в похищении человека. Ему избрана мера пресечения сроком на два месяца — до 14 декабря. Суд отказал следователю в ходатайстве о содержании Рогачева в СИЗО.

По данным бывших сотрудников УФССП, инцидент возник из-за бытового конфликта между приставом и потерпевшим. Источники сообщили корреспонденту URA.RU, что Рогачев вывозил пострадавшего для разговора, что, возможно, и привело к обвинению по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Арест руководителей курганского УФССП по обвинению в растрате

В начале октября в Кургане сотрудниками ГСУ СКР были задержаны начальник регионального управления судебных приставов Ирина Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов. Их этапировали в Москву, где Басманный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря.

Из ведомства руководители были уволены. Их обвинили в растрате по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение средств, совершенное группой лиц или в особо крупной размере). По сведениям источников, коррупционное уголовное дело было возбуждено из-за возможного присвоения премий подчиненных. Пока неизвестно, будут ли их дела по существу обвинения рассматривать вместе или отдельно.