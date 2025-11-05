В Перми продают крупный таксопарк из-за сложностей ведения бизнеса

Покупателям предлагают приобрести общество с ограниченной ответственностью и 18 машин Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми продают действующий бизнес в области пассажирских перевозок за 30 млн рублей. Предложение включает в себя общество с ограниченной ответственностью и таксопарк, состоящий из 18 авто с пробегом от 200 до 300 тысяч километров.

«Предлагается к продаже функционирующий бизнес либо доля в компании ООО „Парк Яндекс.Такси“ (юридическое название — ООО „Меркурий“), а также принадлежащий компании автопарк. Ежесуточная выручка составляет 40-45 тысяч рублей. Месячная прибыль достигает 1 млн рублей. Наблюдается устойчивый спрос на автомобили. Весь транспорт задействован в работе, часть машин эксплуатируется по договору с возможностью последующего выкупа», — пишет «Новый компаньон».

Автопарк компании укомплектован отечественными и зарубежными автомобилями 2018-2023 годов выпуска экономического, комфортного и премиального сегментов. Продавец также сообщает, что предприятие функционирует на протяжении десяти лет, располагает лицензией на осуществление таксомоторных перевозок, а срок окупаемости инвестиций оценивается в 2,5-3 года.

Продолжение после рекламы