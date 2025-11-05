В Пермском крае выросли зарплаты рекламщиков, маркетологов и пиарщиков

Среди требований от работодателей — владение ИИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае зарплата специалистов по рекламе, маркетингу и связям с общественностью увеличилась на 13% в годовом выражении. За девять месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты для этих категорий работников достигла 66,5 тысяч рублей. В регионе было открыто 2,3 тысячи позиций.

«В настоящее время работодатели при поиске оптимальных кандидатов акцентируют внимание на владении и развитии у претендентов таких компетенций, как запуск различных форматов интернет-рекламы, уверенное владение сервисами контекстной рекламы. Среди требований также — организация маркетинговых коммуникаций и способность работать с искусственным интеллектом», — рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru.

Согласно статистике за январь-сентябрь 2025 года, медианное значение предлагаемого вознаграждения в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью достигло 82,5 тысячи рублей по стране. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 11%. В региональном аспекте наиболее высокий уровень заработной платы работникам креативной индустрии предлагается в Чукотском автономном округе — 110 тысяч рублей.

