Общество

Руководитель пресс-службы гордумы Перми Стародуб покинул свой пост

05 ноября 2025 в 16:02
В гордуме Перми - новый пиарщик

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководитель пресс-службы Пермской городской Думы Михаил Стародуб покинул свой пост. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в городской администрации.

«Сегодня представили нового руководителя пресс-службы Пермской городской Думы. Ей стала Мария Шилова. Михаил Стародуб покинул муниципальную службу», — сообщает источник. Сам Михаил Стародуб в беседе с корреспондентом агентства информацию подтвердил.

Начальником управления общественных отношений (пресс-службы) Пермской городской думы журналист ВГТРК Стародуб стал в 2020 году. Он сменил на этом посту Станислава Шубина, который стал советником губернатора по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.

