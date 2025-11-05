Руководитель пресс-службы гордумы Перми Стародуб покинул свой пост
В гордуме Перми - новый пиарщик
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Руководитель пресс-службы Пермской городской Думы Михаил Стародуб покинул свой пост. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в городской администрации.
«Сегодня представили нового руководителя пресс-службы Пермской городской Думы. Ей стала Мария Шилова. Михаил Стародуб покинул муниципальную службу», — сообщает источник. Сам Михаил Стародуб в беседе с корреспондентом агентства информацию подтвердил.
Начальником управления общественных отношений (пресс-службы) Пермской городской думы журналист ВГТРК Стародуб стал в 2020 году. Он сменил на этом посту Станислава Шубина, который стал советником губернатора по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!