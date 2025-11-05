Руководитель пресс-службы гордумы Перми Стародуб покинул свой пост

«Сегодня представили нового руководителя пресс-службы Пермской городской Думы. Ей стала Мария Шилова. Михаил Стародуб покинул муниципальную службу», — сообщает источник. Сам Михаил Стародуб в беседе с корреспондентом агентства информацию подтвердил.

Начальником управления общественных отношений (пресс-службы) Пермской городской думы журналист ВГТРК Стародуб стал в 2020 году. Он сменил на этом посту Станислава Шубина, который стал советником губернатора по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.