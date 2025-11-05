Платеж по ипотеке в Пермском крае вырос почти на 10 тысяч рублей

Регион опустился на шесть позиций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский край занял 25 место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. По сравнению с 2024 годом край потерял шесть позиций — ранее он был на 19 месте.

«Методология исследования основывалась на расчете отношения среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа к совокупному доходу двух работающих жителей региона после уплаты НДФЛ. Средний объем ипотечного кредита в регионе достиг 3,9 млн рублей против 2,8 млн годом ранее. Ежемесячный платеж увеличился практически на 10 тысяч рублей — с 59,2 тысячи в 2024 году до 68,8 тысячи рублей в 2025 году», — сказано в исследовании РИА Новости на официальном сайте.

В целом по стране средний размер ипотечного кредита достиг 4,6 млн рублей, увеличившись с 3,7 млн год назад. Ежемесячный платеж возрос с 77,3 тысячи рублей до 80,8 тысячи рублей.

Продолжение после рекламы