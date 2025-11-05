Археологи обнаружили место расположения первого зоопарка в Перми
В первом зоопарке содержались вараны, крокодилы или крупные змеи
Археологи обнаружили место расположения первого в Перми зоопарка при дворце генерал-губернатора. Об этом в интервью URA.RU рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Находка была сделана в 2023 году во время археологических работ перед празднованием 300-летия города.
«Перед 300-летием Перми мы впервые вскрывали город целыми кварталами, по площади это четыре стадиона „Динамо“ с трибунами! Настоящая археологическая революция, но без ограничений не обошлось. В 2023 году нам не разрешили копать на центральной улице. Мы обнаружили место первого пермского зоопарка при дворце генерал-губернатора, там держали варанов, крокодилов или крупных змей. Хотели найти вольеры, но раскопки не разрешили», — рассказал Воженников.
По его словам, запретили копать и между памятником Татищеву и художественным училищем, чтобы не портить улицу Ленина заборами перед празднованием юбилея города. Исследователи предполагают, что на участке могут находиться остатки пермской крепости. Подробности Геннадий Воженников раскрыл в интервью URA.RU.
