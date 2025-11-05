Археологи обнаружили место расположения первого зоопарка в Перми

В первом зоопарке содержались вараны, крокодилы или крупные змеи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Археологи обнаружили место расположения первого в Перми зоопарка при дворце генерал-губернатора. Об этом в интервью URA.RU рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Находка была сделана в 2023 году во время археологических работ перед празднованием 300-летия города.

«Перед 300-летием Перми мы впервые вскрывали город целыми кварталами, по площади это четыре стадиона „Динамо“ с трибунами! Настоящая археологическая революция, но без ограничений не обошлось. В 2023 году нам не разрешили копать на центральной улице. Мы обнаружили место первого пермского зоопарка при дворце генерал-губернатора, там держали варанов, крокодилов или крупных змей. Хотели найти вольеры, но раскопки не разрешили», — рассказал Воженников.