Археологи обнаружили место расположения первого зоопарка в Перми

05 ноября 2025 в 16:27
В первом зоопарке содержались вараны, крокодилы или крупные змеи

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Археологи обнаружили место расположения первого в Перми зоопарка при дворце генерал-губернатора. Об этом в интервью URA.RU рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Находка была сделана в 2023 году во время археологических работ перед празднованием 300-летия города.

«Перед 300-летием Перми мы впервые вскрывали город целыми кварталами, по площади это четыре стадиона „Динамо“ с трибунами! Настоящая археологическая революция, но без ограничений не обошлось. В 2023 году нам не разрешили копать на центральной улице. Мы обнаружили место первого пермского зоопарка при дворце генерал-губернатора, там держали варанов, крокодилов или крупных змей. Хотели найти вольеры, но раскопки не разрешили», — рассказал Воженников.

По его словам, запретили копать и между памятником Татищеву и художественным училищем, чтобы не портить улицу Ленина заборами перед празднованием юбилея города. Исследователи предполагают, что на участке могут находиться остатки пермской крепости. Подробности Геннадий Воженников раскрыл в интервью URA.RU.

