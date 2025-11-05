«Дом с Буддой»: чем в Перми прославилось снесенное старинное здание

Дом с историей снесли 27 октября 2025 года Фото: Анна Кричфалушая

В центре Перми в конце октября снесли дом № 62 по улице Екатерининской. Горожанам он был известен как старый барак, на стене которого художник изобразил лик Будды. Исследователи уже после разрушения дома выяснили, что он не так прост. Об истории двухэтажки — в материале URA.RU.

Почему «Дом с Буддой»

Вдова Алексендра Жунева была рада появлению Будды Фото: Скрин со страницы Аники Рик в ВК





Так здание многие пермяки стали называть в 2020 году. Тогда, в сентябре на торце дома появилось граффито, изображающее лицо Будды и две буквы «А» и «Ж». Буквы — инициалы известного пермского уличного художника Александра Жунева. Сам он ушел из жизни в 2018 году. Но появившийся рисунок с Буддой был сделан по его эскизу.

«Ценна ли невоплощенная художественная идея сама по себе? Настолько же ценно зерно, упавшее в землю, но не сумевшее прорасти. Большие идеи несут в себе потенциал трансформации мира, но они должны расцвести и дать свои плоды, только так идея обретает целостность. Сегодня ночью в жизнь воплотилась одна из множества идей Саши Жунева. Одна из тех, что он не успел реализовать своими руками, но реализованная руками других. Потому что большим идеям необходимо давать жизнь, даже если жизнь художника уже закончилась», — прокомментировала тогда появление работы вдова Жунева Анна (Аника Рик).

Почему снесли

«Дом с Буддой» признали аварийным еще в 2016 году. Власти планировали расселить шесть его жителей к концу 2022 года, а в 2023 снести. Эти сроки затянулись, так что в итоге под снос здание ушло только в 27 октября 2025 года. В доме было два этажа, семь квартир и всего шесть жильцов. На первом этаже в разное время располагались кафе и магазины.

Исторические загадки и находки

Согласно открытым данным различных реестров недвижимости Перми, дом на Екатерининской, 62 был построен в 1917 году. Но историки говорят, что здесь был дом городского головы Петра Сигова, который руководил Пермью с 1885 по 1890 годы. По общепринятой истории, Сигов жил в соседнем с «Домом с Буддой» особняке с современным адресом Екатерининская, 60. Этот дом снесли еще раньше. Но часть исследователей считает, что адрес Екатерининская, 62 — тоже дом Сигова.

«Усадьбу с большим домом на Екатерининской улице Сигов купил 20 ноября 1885 года. Здесь проживала многочисленная и дружная семья. После смерти хозяина Любовь Прокопьевна Сигова подала прошение в городскую управу о выделении из дома отдельного входа под жилые комнаты для сдачи в аренду. После муниципализации в 1918 году здесь разместилось общежитие для пожарной части. В июне 2020 года по причине ветхости была снесена половина родового дома городского головы Петра Ерофеевича Сигова. В октябре 2025 года снесли остальную часть дома Сиговых. Так завершилась история купеческого дома и большой семьи, стремившейся оставить фамилию Сиговых в своих трудах и истории страны», — пишет историк Нина Баяндина.