Ученая пермского Политеха рассказала, как сохранить домашние яблоки свежими до весны

Сохранить домашние яблоки свежими на длительный срок помогут пчелиный воск или парафин. Воск создает защитную пленку, которая позволит плодам не испортиться до весны. Об этом URA.RU рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

«Самый главный секрет, который позволяет урожаю оставаться свежим, заключается в создании защитной пленки. Необходимо аккуратно натереть каждый плод салфеткой, смоченной в растопленном пчелином воске или парафине. Эта процедура называется вощение. Конечно, предпочтение нужно отдать натуральному материалу, который обладает не только большей эластичностью, но и имеет выраженные обеззараживающие свойства», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова ведущего инженера, профессионального биолога кафедры «Охрана окружающей среды» вуза Марии Комбаровой.

При этом ученый Политеха отмечает: для такой обработки и последующего хранения подходят только те плоды, которые были сняты с дерева «нетравматичными» способами с помощью специальных приспособлений. «Хвостик» (сторожок) яблока обязательно должен быть сохранен. Второе условие, которое необходимо соблюсти для длительного хранения яблок, это правильная тара. Герметичные пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты для этого не подходят — они препятствую доступу кислорода, что приводит к порче плода. Лучше использовать деревянные ящики или плетеные корзины из ивовой лозы, которая, ко всему прочему, обладает естественными бактерицидными свойствами, добавляет Комбарова.

