Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Пермяк запечатлел в аномальной зоне в Молебке НЛО в форме пельменя. Фото

Житель Пермского края, отдыхая с семьей в аномальной зоне в Молебке, снял НЛО
05 ноября 2025 в 16:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Молебка или М-зона известна далеко за пределами Пермского края

Молебка или М-зона известна далеко за пределами Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Житель Пермского края Александр Артемов во время отдыха с семьей в селе Молебка, запечатлел на фото загадочный объект, похожий на летающую тарелку. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал автор паблика «ОБРАЗ-МОЛЕБКА» Александр Перин. Он предположил, что в кадр попал НЛО.

«Путешествие выходного дня, 3 ноября, получилось великолепным! Алексею Артемову удалось поймать в кадр НЛО. Подобный объект снимал в „нулевых“ Юрий Колбин», — написал Перин. Также Александру и его родным удалось найти в окрестностях Молебки древние окаменелости, возраст которых насчитывает сотни лет, утверждает Перин.

Аномальная зона в селе Молебка, известная также как М-ский треугольник, много лет привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. В разное время здесь наблюдали неопознанные летающие объекты в виде светящихся шаров и летающих тарелок. Часть из них туристам удалось сфотографировать.

Продолжение после рекламы

Загадочный объект, похожий на НЛО, появился над лесом

Фото: Скрин паблика «ОБРАЗ - МОЛЕБКА», VK

По мнению уфологов, объект по форме напоминающий «пельмень», может быть летающей тарелкой

Фото: Скрин паблика «ОБРАЗ - МОЛЕБКА», VK

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал