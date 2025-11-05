Молебка или М-зона известна далеко за пределами Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Житель Пермского края Александр Артемов во время отдыха с семьей в селе Молебка, запечатлел на фото загадочный объект, похожий на летающую тарелку. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал автор паблика «ОБРАЗ-МОЛЕБКА» Александр Перин. Он предположил, что в кадр попал НЛО.

«Путешествие выходного дня, 3 ноября, получилось великолепным! Алексею Артемову удалось поймать в кадр НЛО. Подобный объект снимал в „нулевых“ Юрий Колбин», — написал Перин. Также Александру и его родным удалось найти в окрестностях Молебки древние окаменелости, возраст которых насчитывает сотни лет, утверждает Перин.

Аномальная зона в селе Молебка, известная также как М-ский треугольник, много лет привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. В разное время здесь наблюдали неопознанные летающие объекты в виде светящихся шаров и летающих тарелок. Часть из них туристам удалось сфотографировать.

Загадочный объект, похожий на НЛО, появился над лесом Фото: Скрин паблика «ОБРАЗ - МОЛЕБКА», VK