Горнолыжный сезон в Пермском крае начнется раньше обычного

ГИС-центр ПГНИУ: на курорте в Губахе будет выпадать по 25-30 сантиметров снега
05 ноября 2025 в 15:39
Это связано с благоприятными погодными прогнозами

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2025 году горнолыжный сезон на курорте в Губахе (Пермский край) может стартовать раньше запланированного срока. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что толщина снежного покрова в зоне всесезонного курорта будет увеличиваться на 25-30 сантиметров еженедельно.

«Запустили снежные пушки. Готовьте лыжи и сноуборды — сезон уже на подходе», — написала администрация курорта в соцсети «Вконтакте». 

Руководство также проинформировало, что в сезоне 2025-2026 годов в верхнем кластере комплекса посетители смогут воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря и камеры хранения личных вещей. Кроме того, было объявлено об открытии дополнительной точки общественного питания.

