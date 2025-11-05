Горнолыжный сезон в Пермском крае начнется раньше обычного
Это связано с благоприятными погодными прогнозами
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В 2025 году горнолыжный сезон на курорте в Губахе (Пермский край) может стартовать раньше запланированного срока. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что толщина снежного покрова в зоне всесезонного курорта будет увеличиваться на 25-30 сантиметров еженедельно.
«Запустили снежные пушки. Готовьте лыжи и сноуборды — сезон уже на подходе», — написала администрация курорта в соцсети «Вконтакте».
Руководство также проинформировало, что в сезоне 2025-2026 годов в верхнем кластере комплекса посетители смогут воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря и камеры хранения личных вещей. Кроме того, было объявлено об открытии дополнительной точки общественного питания.
Ранее URA.RU выясняло, во сколько обойдется отдых на горнолыжных курортах в Пермском крае. А также сравнивало инфраструктуру и сложность трасс.
