Пермячка отсудила деньги у перевозчика за падение в автобусе

Женщина упала в автобусе во время аварии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Перми упала в автобусе, она получила травмы и отсудила у перевозчика деньги за это. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении редакции.

«Жительница Перми ехала в автобусе маршрута № 77. Автобус попал в аварию. Из-за столкновения пермячка упала и получила травмы. Она была доставлена в больницу, где ей поставили диагноз и оказали помощь. От госпитализации женщина отказалась и проходила лечение на дому. Позже пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию за случившееся», — говорится в решении суда.