Пермячка отсудила деньги у перевозчика за падение в автобусе
Женщина упала в автобусе во время аварии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жительница Перми упала в автобусе, она получила травмы и отсудила у перевозчика деньги за это. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении редакции.
«Жительница Перми ехала в автобусе маршрута № 77. Автобус попал в аварию. Из-за столкновения пермячка упала и получила травмы. Она была доставлена в больницу, где ей поставили диагноз и оказали помощь. От госпитализации женщина отказалась и проходила лечение на дому. Позже пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию за случившееся», — говорится в решении суда.
Пермячка просила выплатить ей 150 тысяч рублей в качестве морального вреда из-за падения в автобусе. Рассмотрев все доводы сторон, суд пришел к выводу, что ООО «Автомиг», являющийся перевозчиком данного маршрута, обязан выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей. Также компания обязана будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей.
