В Перми суд удовлетворил иски к сети пекарен, где люди заразились сальмонеллезом
Роспотребнадзор подал 29 исков
Фото: Илья Московец © URA.RU
В преддверии новогодних праздников 2025 года в пермских больницах оказались несколько десятков жителей города. Причиной массовых обращений стала продукция, приобретенная в сети пекарен «Хлебница». По данным регионального управления Роспотребнадзора, весной 2025 года было официально зафиксировано 95 случаев пищевого отравления. Руководство предприятия было привлечено к уголовной ответственности.
«В адрес краевого ведомства поступило 29 исковых заявлений с требованием защиты прав потребителей, направленных против индивидуального предпринимателя Гагариной Ю. В. Пострадавшие требовали компенсации материального ущерба и морального вреда. По результатам судебного разбирательства было удовлетворено 10 исковых требований на общую сумму 1,3 млн рублей», — сообщает Управление Роспотребнадзора на официальном сайте.
В процессе рассмотрения дел в районной судебной инстанции между истцами и ответчиком было достигнуто 13 мировых соглашений. Как уточнили в региональном ведомстве, в апелляционной инстанции стороны заключили еще шесть мировых соглашений на общую сумму свыше 1 млн рублей. Судебные решения по пяти делам в настоящее время находятся на стадии обжалования в Пермском краевом суде.
