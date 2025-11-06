В Перми суд удовлетворил иски к сети пекарен, где люди заразились сальмонеллезом

Роспотребнадзор подал 29 исков Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии новогодних праздников 2025 года в пермских больницах оказались несколько десятков жителей города. Причиной массовых обращений стала продукция, приобретенная в сети пекарен «Хлебница». По данным регионального управления Роспотребнадзора, весной 2025 года было официально зафиксировано 95 случаев пищевого отравления. Руководство предприятия было привлечено к уголовной ответственности.

«В адрес краевого ведомства поступило 29 исковых заявлений с требованием защиты прав потребителей, направленных против индивидуального предпринимателя Гагариной Ю. В. Пострадавшие требовали компенсации материального ущерба и морального вреда. По результатам судебного разбирательства было удовлетворено 10 исковых требований на общую сумму 1,3 млн рублей», — сообщает Управление Роспотребнадзора на официальном сайте.