Водители отмечают, что причиной затора в очередной раз стала дорожная яма по левой полосе движения Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Перми пожаловались на крупную пробку в районе Красавинского моста. Сообщения об этом появились утром 6 ноября.

«Затор образовался на подъезде к Красавинскому мосту со стороны Закамска. Транспортный поток на участке Западного обхода в направлении центральной части города оказался парализован», — уточнили читатели telegram-канала «ЧП Пермь».

Водители отмечают, что причиной образования затора в очередной раз стала дорожная яма по левой полосе движения. По данным сервиса Яндекс.Карты, протяженность затора у Красавинского моста составила 1,5 километра.

