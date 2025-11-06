Пермяки пожаловались на гигантскую пробку у Красавинского моста. Скрин
Водители отмечают, что причиной затора в очередной раз стала дорожная яма по левой полосе движения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Перми пожаловались на крупную пробку в районе Красавинского моста. Сообщения об этом появились утром 6 ноября.
«Затор образовался на подъезде к Красавинскому мосту со стороны Закамска. Транспортный поток на участке Западного обхода в направлении центральной части города оказался парализован», — уточнили читатели telegram-канала «ЧП Пермь».
Водители отмечают, что причиной образования затора в очередной раз стала дорожная яма по левой полосе движения. По данным сервиса Яндекс.Карты, протяженность затора у Красавинского моста составила 1,5 километра.
Протяженность затора у Красавинского моста составила 1,5 километра
Фото: Яндекс. Карты
