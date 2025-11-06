Реставратор рассказал, какие точки притяжения туристов можно создать в Перми

Ротонда в парке Горького имеет уникальную конструкцию, которую можно показать туристам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников назвал объекты, которые он бы восстановил в городе при отсутствии финансовых и юридических ограничений. Среди них — Егошихинский медеплавильный завод, флотилия камского пароходства времен Колчака и первое питейное заведение города.

«Если бы не было финансовых и юридических ограничений, я бы воссоздал Егошихинский медеплавильный завод. На его основе можно построить комплекс Первогорода с кафе, ресторанами и туристическими центрами, а по пруду кататься на лодках с электромоторами», — сообщил Воженников.

На ротонде в парке Горького он бы установил внутри свода и колонн стеклянные вставки, сделав видимыми элементы ее уникальной конструкции. Архитектор также предложил воссоздать ресторан из первого питейного заведения XVIII века. На территории бывшей инфекционной больницы специалист показал бы уникальные методики ее обустройства и вклад врача Глеба Флейшера в развитие медицины Перми. А в пермском тюремном замке создал бы музей с возможностью поужинать и переночевать в камерах политиков, писателей и других знаменитостей.

Продолжение после рекламы