В правительстве нашли еще один источник денег помимо нефти

Только поставки молока на мировой рынок превысили 1 млн тонн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы от экспорта продуктов увеличат бюджет страны. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 5 ноября руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что больше половины товаров, которые пришли на смену импортным брендам, превзошли их качество. Как рассказали эксперты URA.RU, это открывает новые возможности для внешней торговли, особенно мясом и молоком.

Роскачество проверило более 5,5 тысячи предприятий Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В начале встречи премьер поздравил коллектив Роскачества с 10-летним юбилеем, отметив высокий уровень наработок организации, которые снизили административную нагрузку на бизнес. Затем Мишустин попросил Протасова рассказать о результатах работы и планах.

«Мы создали реестр доверенных онлайн-ритейлеров, куда могут попасть только те интернет-операторы, которые действительно проверяют реализуемые ими товары на предмет их качества», — сообщил глава Роскачества.

Товары со знаком качества повышают продажи на 32% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Говоря о потенциале государственного знака качества, он назвал его инструментом стимулирования производителей к выпуску качественных продуктов, которые получают преимущества на рынке, так как их выделяют розничные сети. «Товары со знаком качества показывают рост продаж в среднем на 32%. Доверие людей к нему, по последним цифрам, составляет 85%», — уточнил Протасов.

Премьер попросил главу Роскачества обратить внимание на продукцию, которую наши производители создают после ухода из России некоторых иностранных компаний. «Президент подчеркивал, что отечественные предприниматели активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают, в том числе и экспортные направления», — подчеркнул Мишустин.

Качество товаров, пришедших на смену иностранным брендам, выше зарубежных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Протасова, исследования компании затронули более 13 тысяч брендов базовой потребительской корзины. «А в последние годы мы фокусируемся на тех товарах, которые, заменив ушедшие иностранные бренды, пришли после 2022 года на российский рынок. У 60% исследованных нами таких продуктов рейтинг Роскачества выше, а с оставшимися 40% производителей активно проводим работу в рамках диагностики качества процессов», — подчеркнул он.

Отмечая качественные преимущества отечественных продуктов перед иностранными, в правительстве хотели показать, что уход иностранных брендов не просто привел к росту наших товаров, но и повысил их экспортный потенциал, объяснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. «Усилив надзорную деятельность, в том числе с использованием современных технологий, власти смогли снизить риски появления на прилавках некачественной продукции. Это повысило доверие россиян к товарам отечественного производства и проявило к ним интерес со стороны иностранных заказчиков», — полагает экономист.

Экспортный потенциал отечественного агропрома велик Фото: Илья Московец © URA.RU

Это даст весомый экономический эффект для нашей экономики: увеличит доходы в бюджет страны от поставок продовольствия, а также привлечет иностранных инвесторов, благодаря которым можно усилить мощности производства и объемы продукции для внутреннего и мирового рынков, сообщил URA.RU завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Осипов. «У нас есть все шансы завоевать любовь иностранных потребителей, особенно на фоне укрепившегося интереса к правильному питанию. Отмечу, что в России значительно уменьшилось число продуктов содержащих ГМО, особенно в растительной и животной продукции.

Это значит, что у российских производителей очень высокий потенциал в экспорте сельскохозяйственных товаров, особенно молочных», — обратил внимание Осипов.