Российские товары перезагрузят мировой рынок

Государства-партнеры России и недружественные ей страны признают высокое качество отечественных товаров Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В других государствах растет интерес к российским товарам, изготовленным по ГОСТам. На пленарной дискуссии «Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи» XIII Международного экспортного форума «Сделано в России» 21 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что отечественную продукцию продолжают покупать даже в недружественных странах. Как рассказали эксперты URA.RU, со временем наши производители смогут увеличить объемы поставок технологий машино- и судостроения на мировой рынок.

Центром притяжения форума стала выставка передовых технологий более 30 предприятий из Москвы и Санкт-Петербурга, Смоленской, Волгоградской и Липецкой областей, а также других регионов России. Осматривая экспозицию, гости ознакомились с инновационными решениями машино- и судостроения. Это зарядки для электромобилей, системы управления освещением, БПЛА, гобо-проекторы, электромобили и 5D-принтеры. Не меньший интерес вызвали у них современные медразработки: биопротезы, аппараты ИВЛ и беговые дорожки. А еще инновационные проекты наших робототехников: интерактивные решения на базе VR, цифровые двойники, образовательные робоячейки и учебные манипуляторы.

На форуме «Сделано в России» собрались представители более ста стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

После выставки гости форума присоединились к пленарной дискуссии, самой яркой частью которой стало выступление премьера. Его в концертном зале национального центра «Россия» встретили аплодисментами. Поприветствовав участников и гостей Мишустин отметил, что форум «Сделано в России» стал традиционной площадкой для делового сотрудничества и поиска новых решений, в которых заинтересованы наши предприниматели и зарубежные партнеры.

Продолжение после рекламы

«Неслучайно география участников расширяется с каждым годом. Например, сейчас здесь собрались представители около ста государств, что говорит о высоком интересе к сотрудничеству с нашей страной», — констатировал глава правительства.

России есть что предложить иностранным коллегам, уточнил премьер. Инновационная продукция ведущих отечественных компаний представлена на выставке форума. Это достижения ключевых не сырьевых секторов экономики: машиностроение, IT, биотехнологии, робототехника и креативные индустрии.

Отечественные товары продолжают покупать недружественные страны Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Несмотря на внешнее давление со стороны недружественных стран, продолжил Мишустин, не сырьевой экспорт в первом полугодии 2025 года обеспечил более 12% ВВП. При этом доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги уже превысила 50%, что укрепляет экономику, стимулирует активность бизнеса, отметил он. Отчасти такой результат связан с тем, что Россия перенаправила экспорт товаров на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, а еще усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки и Латинской Америки, добавил премьер.

«Экспорт в этих направлениях устойчиво растет. Если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024-м уже превысил 85%», — привел цифры Мишустин.

Российские товары покупают не только партнеры, но и недружественные страны. Это энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, морепродукты и многое другое, перечислил глава правительства РФ. «За первое полугодие на такие закупки потратили более 25,5 млрд долларов», — сказал он под аплодисменты гостей форума.

Власти стремятся повысить узнаваемость отечественной продукции Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Обозначив ключевую цель внешней торговли России — за шесть лет увеличить объем не сырьевого экспорта на 66% к уровню 2023 года, Мишустин сказал, что этого можно достичь благодаря потенциалу национального бренда «Сделано в России». «Важно, чтобы продукция под этой маркой была узнаваемой в мире и ассоциировалась у покупателей с высоким качеством. Для этого мы довольно активно развиваем зарубежную инфраструктуру. На данный момент она включает десятки магазинов, демонстрационные павильоны, которые действуют уже в шести странах. Это Китай, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция и Саудовская Аравия», — сообщил премьер.

Правительство усиливает кооперацию наших производителей с иностранными партнерами Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Власти РФ стремятся усилить кооперацию наших производителей с иностранными партнерами, чтобы о товарах, сделанных по российскому ГОСТу, узнали новые потенциальные заказчики, которые помогут вывести их на иностранный рынок, рассказала URA.RU кандидат экономических наук Ирина Абанкина. «Международные рейтинги и исследования, демонстрирующие уровень той или иной компании, не дадут того эффекта, на который можно выйти благодаря форумам и выставкам, именно поэтому власти наращивают число таких мероприятий, в том числе за рубежом, чтобы убедить заказчиков в высоком качестве отечественной продукции», — объяснила Абанкина.

Продолжение после рекламы

В креативных индустриях РФ наблюдается высокий уровень международного партнерства Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Однако качество товаров, соответствующих российскому ГОСТу, не гарантирует их выход на рынок стран-партнеров, и уж тем более недружественных государств, поэтому производителям надо работать над тем, чтобы адаптировать свои продукты под вкусы иностранных потребителей, сохранив суть национального бренда «Сделано в России», пояснила экономист.

«Здесь как раз поможет кооперация наших бизнесменов с потенциальными заказчиками, это сократит время и дополнительные затраты на решение этого вопроса. Нужно отметить, что данная проблема относится преимущественно к сферам креативных индустрий, где сейчас особенно усиливается международное партнерство.

Например, китайские и индийские киностудии нередко предлагают нам совместные проекты — они подчеркивают высокий уровень нашей киноиндустрии, однако не скрывают, что порой не понимают концепцию наших работ, поэтому предлагают сотрудничество», — сообщила Абанкина.