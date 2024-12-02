В Прикамье самый богатый депутат с шоколадным бизнесом уступит мандат сыну

Депутат заксобрания Пермского края по округу №29 Алексей Петров готовит себе смену в краевом парламенте. Источники URA.RU полагают, что Петров, который недавно занялся производством шоколада, не будет баллотироваться в 2026 году. И вместо него ставка будет сделана на его сына, спикера думы Кудымкара Михаила Петрова. Алексей Петров является одним из самых богатых депутатов ЗС.
«Михаил Петров планомерно делает себе карьеру в политике. Был спикером думы Кудымкарского района, потом стал председателем думы объединенного муниципалитета. Бизнес Петров-старший ему постепенно начал передавать. Скорее всего, Алексей Алексеевич Петров уйдет в 2026 году на пенсию», — говорят инсайдеры.
Сам Алексей Петров опровергает информацию. Он настроен идти на выборы. Уже сейчас к нему подходят избиратели и просят его баллотироваться на новый срок, рассказал он URA.RU. «На сегодняшний день я уверен в том, что Коми-округ должен представлять в заксобрании наш коми-пермяк, который постоянно живет в территории. Он должен быть знаком и с бедами, и радостями своих земляков», — добавил Петров. По его словам, его сын Михаил сейчас находится «на своем месте».
Михаил Петров сообщил, что пока рано давать какие-то комментарии по этому поводу. «До новой кампании в заксобрание еще два года. Времени много, чтобы давать конкретный ответ. Независимо от будущего решения, мы работаем и будем продолжать работать в территориях», — отметил он.
Алексей Петров — один из богатейших депутатов парламента Пермского края. Он является основателем мясокомбината «Петровский мясной дом», владельцем кудымкарских кафе «Телега», «ИньвАА», ресторана «Национальный» и бара «Пермяк». В конце 2020 года Петров занялся производством сыра в Кудымкаре. Сейчас он намерен выпускать колотый шоколад с сушеными ягодами. По итогам 2021 года Петров декларировал доход в 116,5 млн рублей (второе место среди коллег по парламенту после Геннадия Шилова).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!