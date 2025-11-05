Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Лавров отметил вклад народного артиста в отечественное телевидение
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В связи со смертью Юрия Николаева глава МИД России Сергей Лавров выразил свои соболезнования и отметил незабываемый вклад народного артиста в отечественное телевидение. Послание Лаврова опубликовано на официальном сайте МИД.
«С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Александровича Николаева… Российская культура и наше общество понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — сказал министр. Лавров также отметил, что Юрий Николаев, будучи талантливым и харизматичным телеведущим, оставил яркий след в истории отечественного телевидения. Глава МИД вспомнил телепрограмму «Утренняя почта» и отметил, что Николаев был открытым и мудрым человеком.
О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Об этом написал российский артист балета Николай Цискаридзе в своем telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.