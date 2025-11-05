Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева
Президент отметил профессиональные достижения Юрия Николаева
Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Юрия Николаева, скончавшегося 4 ноября. Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Александровича Николаева», — говорится в послании президента. Владимир Путин отметил масштаб утраты для российской культуры и телевидения. Президент выделил профессиональные достижения Юрия Николаева на телевизионном поприще. Отдельно отмечена работа артиста с подрастающим поколением.
Телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября, в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь легких, с которой артист боролся длительное время. Состояние здоровья телеведущего значительно ухудшилось на фоне последствий перенесенного онкологического заболевания. Ситуацию усугубило то обстоятельство, что Николаев продолжал придерживаться вредных привычек, несмотря на рекомендации врачей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.