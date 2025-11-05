Очень крепкий ветер прогнозируется в Челябинской области в ближайшие сутки

В Челябинской области ожидается сильный ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие сутки прогнозируются метели, гололедица и ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Жителей региона призывают скорректировать планы и внимательно эксплуатировать электрические обогреватели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В МЧС призывают жителей региона скорректировать планы согласно погодных условий. Смени летние шины на зимние и соблюдать правила дорожного движения. Также важно внимательно эксплуатировать электрические обогреватели и не перегружать сеть.

Продолжение после рекламы