Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Очень крепкий ветер прогнозируется в Челябинской области в ближайшие сутки

На Челябинскую область надвигается непогода
05 ноября 2025 в 15:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинской области ожидается сильный ветер

В Челябинской области ожидается сильный ветер

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие сутки прогнозируются метели, гололедица и ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Жителей региона призывают скорректировать планы и внимательно эксплуатировать электрические обогреватели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В МЧС призывают жителей региона скорректировать планы согласно погодных условий. Смени летние шины на зимние и соблюдать правила дорожного движения. Также важно внимательно эксплуатировать электрические обогреватели и не перегружать сеть. 

Продолжение после рекламы

Атлантический циклон в предстоящие четыре дня принесет в Челябинскую область влажную, но относительно теплую погоду, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Среднесуточная температура будет выше нормы на два-четыре градуса и днем потеплеет до +7. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал