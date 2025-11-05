В ХМАО с января вырастет цена на сжиженный газ

В ХМАО после Нового года подорожает бытовой газ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд. Они начнут действовать с первого января 2026 года, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте правительства округа.

«Установить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», — говорится в документе. Новые тарифы затронут поставщиков «Нижневартовскгаз», «Обьгаз», «Сжиженный газ Север» и других.