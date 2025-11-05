В ХМАО с января вырастет цена на сжиженный газ
Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд. Они начнут действовать с первого января 2026 года, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте правительства округа.
«Установить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», — говорится в документе. Новые тарифы затронут поставщиков «Нижневартовскгаз», «Обьгаз», «Сжиженный газ Север» и других.
Стоимость килограмма газа вырастет с 75,13 до 82,57 рубля. До тридцатого сентября цена останется прежней, а с первого октября повысится. Для компаний на упрощенной системе налогообложения предусмотрены отдельные условия. Изменения не затрагивают стоимость топлива для автозаправок.
