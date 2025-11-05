Бизнесмен из ХМАО продавал просроченную газировку

Просроченную газировку нашел Роспотребнадзор в магазине Югры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре индивидуальный предприниматель продавал газированные напитки с истекшим сроком годности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора во время контрольной закупки. После проверки материалы дела были направлены в арбитражный суд.

«В ходе контрольной закупки сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО выявили факт реализации продукции, срок хранения которой закончился шесть месяцев назад. По результатам проверки ведомство обратилось в Арбитражный суд Югры с требованием привлечь предпринимателя к административной ответственности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Просроченную продукцию уничтожили.

