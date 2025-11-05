Бизнесмен из ХМАО продавал просроченную газировку
Просроченную газировку нашел Роспотребнадзор в магазине Югры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Югре индивидуальный предприниматель продавал газированные напитки с истекшим сроком годности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора во время контрольной закупки. После проверки материалы дела были направлены в арбитражный суд.
«В ходе контрольной закупки сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО выявили факт реализации продукции, срок хранения которой закончился шесть месяцев назад. По результатам проверки ведомство обратилось в Арбитражный суд Югры с требованием привлечь предпринимателя к административной ответственности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Просроченную продукцию уничтожили.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО выявил просроченную продукцию в образовательных организациях Советского района и Югорска. Руководителей оштрафовали на 85 тысяч рублей.
