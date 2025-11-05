Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Бизнесмен из ХМАО продавал просроченную газировку

05 ноября 2025 в 16:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Просроченную газировку нашел Роспотребнадзор в магазине Югры

Просроченную газировку нашел Роспотребнадзор в магазине Югры

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре индивидуальный предприниматель продавал газированные напитки с истекшим сроком годности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора во время контрольной закупки. После проверки материалы дела были направлены в арбитражный суд.

«В ходе контрольной закупки сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО выявили факт реализации продукции, срок хранения которой закончился шесть месяцев назад. По результатам проверки ведомство обратилось в Арбитражный суд Югры с требованием привлечь предпринимателя к административной ответственности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Просроченную продукцию уничтожили.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО выявил просроченную продукцию в образовательных организациях Советского района и Югорска. Руководителей оштрафовали на 85 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал