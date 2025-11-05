Пострадавшие рассказали, что не могли спать целую ночь после инцидента в кинотеатре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пострадавшая от работы бактерицидных ламп в кинотеатре Абакана местная жительница рассказала URA.RU о последствиях сеанса. По ее словам, спустя несколько часов после окончания фильма, она и члены ее семьи почувствовали острую боль в глазах.

«Лампы горели весь сеанс. После рекламы свет в зале выключили, а лампы остались гореть. К 22 часам глаза покраснели и стали болеть и слезиться, как будто песок в них», — поделилась Олеся в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Женщина добавила, что ее дети ночью плохо спали, жалуясь на постоянное жжение. Мать пострадавшей также не могла уснуть из-за боли в глазах. С утра все они отправились в больницу. К их удивлению, они были не единственные, у кого обнаружились схожие симптомы.

Олесе и ее близким поставили диагноз фотоофтальмия. Иначе ее называют снежная слепота. Это острый ожог роговой и слизистой оболочек глаза вследствие его поражения ультрафиолетом. Женщина рассказала, что после этого обратилась в полицию и прокуратуру. По ее словам, в кинотеатре отказались комментировать ситуацию.

Заключение врача, который поставил пострадавшей женщине диагноз «Фотоофтальмия» Фото: читательница URA.RU