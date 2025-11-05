«Глаза стали болеть и слезиться»: посетительница кинотеатра в Абакане рассказали о последствиях сеанса. Фото
Пострадавшие рассказали, что не могли спать целую ночь после инцидента в кинотеатре
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Пострадавшая от работы бактерицидных ламп в кинотеатре Абакана местная жительница рассказала URA.RU о последствиях сеанса. По ее словам, спустя несколько часов после окончания фильма, она и члены ее семьи почувствовали острую боль в глазах.
«Лампы горели весь сеанс. После рекламы свет в зале выключили, а лампы остались гореть. К 22 часам глаза покраснели и стали болеть и слезиться, как будто песок в них», — поделилась Олеся в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Женщина добавила, что ее дети ночью плохо спали, жалуясь на постоянное жжение. Мать пострадавшей также не могла уснуть из-за боли в глазах. С утра все они отправились в больницу. К их удивлению, они были не единственные, у кого обнаружились схожие симптомы.
Олесе и ее близким поставили диагноз фотоофтальмия. Иначе ее называют снежная слепота. Это острый ожог роговой и слизистой оболочек глаза вследствие его поражения ультрафиолетом. Женщина рассказала, что после этого обратилась в полицию и прокуратуру. По ее словам, в кинотеатре отказались комментировать ситуацию.
Заключение врача, который поставил пострадавшей женщине диагноз «Фотоофтальмия»
Фото: читательница URA.RU
Инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус» во время показа фильма «Папины дочки». Известно, что из 32 пострадавших 20 — дети. Всем оказана необходимая помощь. В Минздраве также сообщали, что серьезной угрозы для здоровья нет. Позже выяснилось, что всему виной бактерицидные лампы, которые один из сотрудников кинотеатра забыл выключить. Следователи возбудили уголовное дело по стать об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работнику «Наутилуса» может грозить до двух лет тюрьмы.
