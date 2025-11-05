Чуть не потеряли зрение после похода в кино: что известно о ЧП в Абакане с детьми

В кинотеатре Абакана зрители чуть не лишились зрения из-за ошибки сотрудника Фото: Размик Закарян © URA.RU

В кинотеатре «Наутилус» города Абакана (Республика Хакасия) десятки детей получили ожог сетчатки после просмотра фильма «Папины дочки». Происшествие произошло по вине сотрудника, который забыл выключить бактерицидные лампы перед тем, как включить экран. По итогу их ультрафиолетовое излучение в течение всего просмотра привело к ожогам сетчатки глаз у зрителей, пострадали 32 человека. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.

Боль в глазах и потеря зрения: пострадали 20 детей

Сам инцидент произошел 5 ноября. Во время утреннего сеанса фильма «Папины дочки» зрители, среди которых были 20 детей, начали обращать внимание на резкую боль в глазах. Первые сообщения о происшествии появились в СМИ со слов пострадавших.

Посетители кинотеатра жаловались на резь и боль в глазах, которая появилась спустя несколько часов после сеанса, а также на ухудшение зрения. Как сообщил telegram-канал SHOT, некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь офтальмолога. Информацию о массовом обращении, со слов местных журналистов, подтвердили и в региональном Минздраве, отметив, что всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая помощь и угрозы потери зрения нет.

Продолжение после рекламы

Пострадавших может быть больше

Чуть позднее в Минздраве рассказали URA.RU, что пострадавших может быть больше. В настоящий момент по официальным данным за медпомощью обратились 32 человека. Предполагается, что часть зрителей могла обратиться за помощью в частные клиники и начать лечение на дому.

Что говорят в самом кинотеатре

Представители кинотеатра «Наутилус» подтвердили журналистам сам факт происшествия. Они подчеркнули, что причиной происшествия послужил именно человеческий фактор — сотрудник кинотеатра забыл перед просмотром фильма выключить бактерицидные лампы, что и спровоцировало проблемы со зрением у зрителей. В настоящий момент в кинотеатре проводится проверка.

За дело взялось следствие

В связи с происшествием Следственный отдел по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Официально все пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу.