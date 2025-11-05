Логотип РИА URA.RU
Орбан и Трамп обсудят Украину

Сийярто: обсуждение Украины станет важным пунктом переговоров Трампа и Орбана
05 ноября 2025 в 18:33
Сийярто заявил, что украинский конфликт может стать главной темой встречи двух лидеров

Фото: Dean Calma / IAEA

Урегулирование конфликта на Украине может стать центральной темой на встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Диалог пройдет 7 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня», — заявил Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште. Слова главы МИД Венгрии приводит ТАСС. Также Сийярто выразил надежду на то, что в будущем вопрос конфликта на Украине смогут обсудить Москва и Вашингтон.

Ранее стало известно о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. После переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске Петер Сийярто заявил, что местом встречи может стать Будапешт.

