Защита пермского экс-депутата Окунева обжалует его заключение в СИЗО

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции будет осуществлять Пермский краевой суд Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Ленинский районный суд Перми поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении общественного деятеля и бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции будет осуществлять Пермский краевой суд, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

«Данная мера излишняя. Будем подавать апелляцию», — сообщал адвокат Иван Хозяйкин журналисту URA.RU в день вынесения приговора.

Сам Окунев в своей речи в суде заявлял о несогласии с предъявленными обвинениями. И назвал себя невиновным. Защита тогда настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или залоге в размере 2 млн рублей.

URA.RU сообщало решение суда. Бывший депутат был помещен в следственный изолятор на один месяц и 29 суток. В СИЗО он пробудет до 28 декабря. Следствие сочло данную меру необходимой поскольку экс-депутат может скрыться — он имеет загранпаспорт. Кроме того, у следствия были опасения, что Окунев может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети.