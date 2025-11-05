Логотип РИА URA.RU
«Победа» опровергла сообщение об экстренной посадке своего самолета

05 ноября 2025 в 18:39
Самолет совершил посадку в штатном режиме

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о готовящейся аварийной посадке самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.

«„Победа“ опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна по маршруту Махачкала — Москва»», — говорится в сообщении. Самолет совершил посадку в штатном режиме.

Ранее в ряде telegram-каналов появилась информация о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Причиной предполагаемой экстренной посадки якобы стал сбой в зеленой гидросистеме воздушного судна.

