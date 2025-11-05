На украшение города потратят миллионы рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В начале декабря Тюмень засияет от новогодних украшений: в первые десять дней первого месяца зимы город наполнят световыми фигурами, символизирующими скорое наступление Нового года. Как преобразится столица региона — в материале URA.RU.

«Установка осуществляется до 5-8 декабря. Список конструкций: „Новогодний сюрприз“, „Подарки“, Дед Мороз и Снегурочка, Золушка, Кони, Карета, „световой занавес“, „Белки“, светодинамические ели, „Рыба-Кит“, „Конек-Горбунок“, „Перо Жар-Птицы“, „Варежка“, „Шары“», — говорится в закупках, размещенных администрацией.

Все эти украшения появятся в центре Тюмени. За два контракта по ремонту, установке и обслуживанию фигур мэрия заплатит почти 4,5 миллиона рублей.

