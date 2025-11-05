Самые длинные заторы образовались в центре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 5 ноября пробки достигли десяти баллов. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

На карте приложения отображается, что километровые заторы сковали центр города. Стоят улицы Челюскинцев, Ленина, Республики, Запольная, Мориса Тореза, Профсоюзная, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте. Также сложная ситуация на Ямской, Николая Чаплина, объездной (Федюнинского и Плеханово), Пермякова, Широтной, Щербакова, Второй Луговой, Тобольском тракте, Западносибирской, Дамбовской.

Как ранее писало URA.RU, днем пробки составляли семь баллов. Из-за погоды на дорогах произошло несколько ДТП, в том числе, смертельных. Так, в районе развязки на Мельникайте — Дружбы из-за столкновения двух иномарок погиб водитель Toyota.

