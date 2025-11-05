Белоусов предложил Путину начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям
Белоусов предложил Путину провести подготовку к ядерным испытаниям на полигоне «Новая земля»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного Путиным.
«Считаю подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Белоусов, обращаясь к Путину. Трансляция выступления министра обороны России велась на телеканале «Россия 24». Отмечается, что подготовку к ним планируется провести на полигоне «Новая земля».
Министр обороны Российской Федерации также подчеркнул важность сохранения ядерного арсенала страны и необходимость соразмерного реагирования на политику американской администрации. Белоусов отметил, что Соединенные Штаты в свою очередь ведут интенсивное наращивание стратегических наступательных вооружений и систематически отказываются от участия в соглашениях, обеспечивающих стратегическую стабильность.
Согласно заявлению Белоусова, в планах американской стороны значится разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты, строительство стратегической подводной лодки, а также возобновление эксплуатации законсервированных пусковых установок. По данным министра обороны России, США ведут работы по созданию новой межконтинентальной ракеты с дальностью полета 13 тысяч километров, оснащенной ядерной боеголовкой. Он добавил, что Соединенные Штаты намерены разместить на европейском континенте ракетные комплексы Dark Eagle, которые будут способны поражать цели в центральной части территории Российской Федерации всего за 6-7 минут после запуска.
