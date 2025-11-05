Белоусов предложил Путину начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям

Белоусов предложил Путину провести подготовку к ядерным испытаниям на полигоне «Новая земля» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного Путиным.

«Считаю подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Белоусов, обращаясь к Путину. Трансляция выступления министра обороны России велась на телеканале «Россия 24». Отмечается, что подготовку к ним планируется провести на полигоне «Новая земля».

Министр обороны Российской Федерации также подчеркнул важность сохранения ядерного арсенала страны и необходимость соразмерного реагирования на политику американской администрации. Белоусов отметил, что Соединенные Штаты в свою очередь ведут интенсивное наращивание стратегических наступательных вооружений и систематически отказываются от участия в соглашениях, обеспечивающих стратегическую стабильность.

