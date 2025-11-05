Логотип РИА URA.RU
Шойгу: планы США по ядерным испытаниям не совсем понятны

05 ноября 2025 в 19:22
Шойгу заявил, что, проанализировав высказывания американских чиновников, не совсем понятны планы США по ядерным испытаниям

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Планы США по возможному возобновлению ядерных испытаний остаются неясными из-за неясных заявлений представителей американской администрации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления секретаря Совбеза РФ велась на телеканале «Россия 24».

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе этого же заседания сообщил, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги США. В этой связи он предложил Путину начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Их планируется провести на полигоне «Новая земля».

