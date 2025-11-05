Шойгу: планы США по ядерным испытаниям не совсем понятны

Шойгу заявил, что, проанализировав высказывания американских чиновников, не совсем понятны планы США по ядерным испытаниям Фото: Роман Наумов © URA.RU

Планы США по возможному возобновлению ядерных испытаний остаются неясными из-за неясных заявлений представителей американской администрации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления секретаря Совбеза РФ велась на телеканале «Россия 24».