Шойгу: планы США по ядерным испытаниям не совсем понятны
Шойгу заявил, что, проанализировав высказывания американских чиновников, не совсем понятны планы США по ядерным испытаниям
Планы США по возможному возобновлению ядерных испытаний остаются неясными из-за неясных заявлений представителей американской администрации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления секретаря Совбеза РФ велась на телеканале «Россия 24».
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе этого же заседания сообщил, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги США. В этой связи он предложил Путину начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Их планируется провести на полигоне «Новая земля».
