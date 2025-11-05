Путин подписал указ о выдаче вида на жительство иностранцам
Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Это касается тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«В соответствии с ФЗ о правовом положении иностранных граждан <...> утвердить прилагаемые положения о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, а также о временном порядке выдачи вида на жительство в РФ отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе, размещенном на сайте. Из указа следует, что новые положения касаются тех иностранцев, кто готов заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, либо уволенные из ВС РФ после 24 февраля 2022 года. Упрощенный вариант вида на жительство распространяется также на родственников этих иностранцев.
Ранее президент РФ Путин отмечал, что Россия рада приезду иностранцев, если те обладают высоким уровнем образования и профессиональной квалификации. С начала спецоперации на Украине на стороне России участвуют иностранные граждане. Некоторые из них специально приехали на фронт, чтобы защищать интересы РФ.
