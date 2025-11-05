Путин подписал указ о выдаче вида на жительство иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Это касается тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«В соответствии с ФЗ о правовом положении иностранных граждан <...> утвердить прилагаемые положения о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, а также о временном порядке выдачи вида на жительство в РФ отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе, размещенном на сайте. Из указа следует, что новые положения касаются тех иностранцев, кто готов заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, либо уволенные из ВС РФ после 24 февраля 2022 года. Упрощенный вариант вида на жительство распространяется также на родственников этих иностранцев.