Путин раскрыл, что думает о приезжающих в страну иностранцах

Россия приветствует переезд иностранных граждан, особенно если речь идет о людях с высоким уровнем образования и профессиональной квалификацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев, особенно людей с хорошим образованием», — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив. Трансляция форума велась в эфире «России-24».
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится 2 и 3 июля при содействии Агентства стратегических инициатив, фонда «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. Он проходит в национальном центре «Россия».
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