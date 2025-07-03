Путин раскрыл, что думает о приезжающих в страну иностранцах

Путин: Россия приветствует приезжающих иностранцев
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Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев
Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев Фото:

Россия приветствует переезд иностранных граждан, особенно если речь идет о людях с высоким уровнем образования и профессиональной квалификацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев, особенно людей с хорошим образованием», — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив. Трансляция форума велась в эфире «России-24».

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится 2 и 3 июля при содействии Агентства стратегических инициатив, фонда «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. Он проходит в национальном центре «Россия».

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Россия приветствует переезд иностранных граждан, особенно если речь идет о людях с высоким уровнем образования и профессиональной квалификацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев, особенно людей с хорошим образованием», — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив. Трансляция форума велась в эфире «России-24». Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится 2 и 3 июля при содействии Агентства стратегических инициатив, фонда «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. Он проходит в национальном центре «Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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