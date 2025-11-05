Путин назвал главные гаранты единства России

Предыдущее заседание совета с участием президента состоялось в мае 2023 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором сделал ряд заявлений о гарантах единства в России. Слова главы государства передает корреспондент URA.RU.

«Герои СВО своим единством на поле боя доказывают, что мы все один народ», — заявил Путин. Президент отметил, что за пределами России создаются все новые международные организации с целью информационной войны против страны. В связи с этим новая редакция стратегии национальной политики должна отражать актуальные вызовы и риски, подчеркнул глава государства.

Президент заявил о необходимости пресекать любые провокации, направленные на возникновение межнациональных конфликтов в стране. Он подчеркнул, что отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений нужно последовательно и твердо. Путин также предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям до правительственной комиссии.

