Путин рассказал, что нужно делать с межнациональными конфликтами в РФ
Путин: важно пресекать провокации по возникновению межнациональных конфликтов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в стране. За пределами России создаются новые организации с целью информационной войны», — передает корреспондент URA.RU слова Путина
Ранее Путин подчеркнул важность защиты национальной культуры и русского языка. Он назвал их ключевыми факторами, обеспечивающими единство страны.
