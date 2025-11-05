Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Путин рассказал, что нужно делать с межнациональными конфликтами в РФ

Путин предложил пресекать межнациональные конфликты и их провокации
05 ноября 2025 в 22:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин: важно пресекать провокации по возникновению межнациональных конфликтов

Путин: важно пресекать провокации по возникновению межнациональных конфликтов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. 

«Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в стране. За пределами России создаются новые организации с целью информационной войны», — передает корреспондент URA.RU слова Путина

Ранее Путин подчеркнул важность защиты национальной культуры и русского языка. Он назвал их ключевыми факторами, обеспечивающими единство страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал