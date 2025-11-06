Экс-главу «Титановой долины» Кызласова отпустили из колонии

Артемий Кызласов за решеткой с 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава особой свердловской экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, осужденный за крупную взятку, попросил отпустить его на принудительные работы. Свердловский облсуд удовлетворил ходатайство, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Адвокат подал апелляционную жалобу, в которой указал, что подзащитный отбыл более половины срока наказания, признал вину и раскаялся в содеянном. Он принимает меры к погашению штрафа в 13 млн рублей. Суд, изучив материалы дела, доводы жалобы, заменил Кызласову неотбытую часть наказания — 4,9 лет — на принудительные работы», — сказали в суде.

Как писало URA.RU, 9 июля 2021 года Кызласова признали виновным в коррупции, приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 13 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы