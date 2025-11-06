Экс-главу «Титановой долины» Кызласова отпустили из колонии
Артемий Кызласов за решеткой с 2021 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Бывший глава особой свердловской экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, осужденный за крупную взятку, попросил отпустить его на принудительные работы. Свердловский облсуд удовлетворил ходатайство, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.
«Адвокат подал апелляционную жалобу, в которой указал, что подзащитный отбыл более половины срока наказания, признал вину и раскаялся в содеянном. Он принимает меры к погашению штрафа в 13 млн рублей. Суд, изучив материалы дела, доводы жалобы, заменил Кызласову неотбытую часть наказания — 4,9 лет — на принудительные работы», — сказали в суде.
Как писало URA.RU, 9 июля 2021 года Кызласова признали виновным в коррупции, приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 13 миллионов рублей.
По версии следствия, именно эту сумму Кызласов вымогал у коммерческого директора компании-подрядчика (ООО «Проектное дело») Дмитрия Панова, взамен обещая не препятствовать приемке и оплате выполненных работ. Сообщником Кызласова выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, получивший девять лет колонии. Последний, по мнению СКР, организовывал встречи Кызласова с представителем коммерческой структуры.
