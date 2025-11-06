В Свердловской области поймали убийцу спустя 13 лет
Убийца признал вину, но детали преступления не вспомнил
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нижних Сергах (Свердловская область) поймали 60-летнего мужчину, заколовшего ножницами свою подругу во время застолья 13 лет назад. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали URA.RU правоохранители.
«Обвиняемый в ходе совместного употребления спиртного вступил в конфликт с ранее знакомой ему женщиной. На почве ссоры мужчина ударил оппонентку имевшимся у него костылем, а затем вооружился приисканными на месте ножницами и нанес ими несколько ударов потерпевшей», — пояснили в пресс-службе областного СУ СКР. После этого он скрылся и постирал одежду, в которой расправлялся с собутыльницей.
Тогда убийцу не нашли, однако выйти на его след удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Вину он признал. Следователи продолжают проверку.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за другие преступления, в том числе побег. Силовикам мужчина пояснил, что во время застолья его подруга обозвала его, на что он жестоко отреагировал. «В тот день он в компании употребил несколько бутылок водки», — подчеркнул полковник Горелых.
