Мэр Орлов оценил новые возможности губернатора на выборах глав

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положительно относится к тому, что теперь выбирать градоначальника для столицы Урала будет губернатор Свердловской области Денис Паслер. Так как глава региона несет личную ответственность за то, что происходит в субъекте РФ. Об этом Орлов рассказал в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент URA.RU.

«Я лично отношусь положительно. Скрывать этого не буду. Потому что все-таки надо понимать, что все, что происходит в субъекте Российской Федерации, за все несет персональную ответственность губернатор региона. Соответственно, он должен иметь право, в общем-то, представлять кандидатуру для назначения на должность глав столиц субъектов», — объяснил Орлов.

Так как, добавил мэр Екатеринбурга, в таких городах проживает значительная часть населения региона, в них сосредоточены органы власти. Плюс ко всему, столица является центром культуры, спорта.

