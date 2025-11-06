Мэр Орлов оценил новые возможности губернатора на выборах глав
Алексей Орлов считает правильным, что кандидатуры на пост мэра предложит Денис Паслер
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положительно относится к тому, что теперь выбирать градоначальника для столицы Урала будет губернатор Свердловской области Денис Паслер. Так как глава региона несет личную ответственность за то, что происходит в субъекте РФ. Об этом Орлов рассказал в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент URA.RU.
«Я лично отношусь положительно. Скрывать этого не буду. Потому что все-таки надо понимать, что все, что происходит в субъекте Российской Федерации, за все несет персональную ответственность губернатор региона. Соответственно, он должен иметь право, в общем-то, представлять кандидатуру для назначения на должность глав столиц субъектов», — объяснил Орлов.
Так как, добавил мэр Екатеринбурга, в таких городах проживает значительная часть населения региона, в них сосредоточены органы власти. Плюс ко всему, столица является центром культуры, спорта.
Полномочия Орлова истекают в начале февраля 2026 года. Накануне Паслер объявил о создании комиссии, которая займется рассмотрением кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Предлагать их губернатору будут политические партии, представители которых являются депутатами Госдумы или областного заксобрания (кроме одномандатников), Общественная палата, Совет муниципальных образований и Ассоциация развития местного самоуправления региона. На рассмотрение в гордуму Паслер должен будет внести не менее двух кандидатов. Если ни один не подойдет, процедура будет повторена.
